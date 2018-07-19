Макс Барських зняв провокаційний кліп з моделлю: гаряче відео

Один із епатажних вокалістів українського шоу-бізнесу Макс Барських представив новий кліп на пісню "Полураздета". Відео вийшло досить провокаційним.

Мережу підкорює новий ролик від Макса Барських. Співак, який повернувся зі щорічного фестивалю "Славянский базар" в Білорусі, поквапився презентувати кліп до пісні "Полураздета".

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У ролику артист виглядає дуже привабливо. Темні кольори відео, гарячі кадри та напівоголена брюнетка з апетитними формами додали сексуальності. Окрім цього, Макс Барських звабливо торкається найінтимніших місць дівчини, зваблюючи її.

Та це не всі сюрпризи від співака. У мережі він оголосив пікантний флеш-моб. Макс Барських закликав своїх прихильниць публікувати гарячі фото та відео, ставивши його хештег. Найзапальніші кадри він обіцяв опублікувати у своєму блозі.

"Ранок сюрпризів! Лови прем'єру кліпу "Полураздета"! Танцюй зі мною цього літа!" – написав Макс Барських.

Дивіться відео кліпу Макса Барського "Полураздета" (18+):