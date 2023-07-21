Треш-клоун із фільму "Воно", – Максакова висміяла діяльність пропагандиста Соловйова

Як тільки режим диктатора Владіміра Путіна похитнеться, так одразу російські пропагандисти почнуть розповідати, що були за все хороше і проти всього поганого. Але вони точно опиняться на лаві підсудних.

Про це 24 Каналу розповіла оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. Так вона відреагувала на відео 2013 року, де пропагандист Владімір Соловйов впевнено говорив, що Крим – це Україна, а Росія не має права на цю землю. Але вже через рік той тішився через анексію півострова.

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Усі почнуть "пєрєабуватися"

Як наголосила Максакова, Соловйов у найкращі для нього часи отримував досить великі гроші. Йому платили від 50 – до 100 тисяч доларів за одну програму. Цей пропагандист готовий зробити все за гроші.

Величезні гроші почали стирати критичне мислення. Але що чекає далі? Всі розуміють, що Інтернет усе зберігає. Ця діяльність добре записана. Це буде зручно для майбутнього трибуналу,

– наголосила Максакова.

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Найімовірніше, одразу після того, як в Росії почнеться внутрішній переворот чи інша "смута", так одразу усі ці пропагандисти почнуть себе виправдовувати. Вони точно розповідатимуть, що опинилися в "заручниках" режиму Путіна і не могли ніяк на це вплинути.

Це буде досить комічно. Соловйов взагалі – це такий треш-клоун з фільму "Воно". По-іншому його не назвеш. У нього стаються приступи шизофазії. Він стає агресивним і починає поширювати маніакальну маячню. Але всі його "перетворення" є ще попереду,

– зауважила Максакова.

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