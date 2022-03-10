Максим Бахматов став радником Андрія Садового
10 березня 2022 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Максима Бахматова
Колишній радник Віталія Кличка Максим Бахматов увійшов до команди мера Львова Андрія Садового. Бахматов опікуватиметься кризовим менеджментом.
Головний напрям – кризовий менеджмент
Бахматов у своєму фейсбуці повідомив, що став радником Садового. Новий радник мера Львова виділив три напрямки роботи.
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Йдеться про:
- питання залучення міжнародної допомоги та логістики;
- організація та систематизація допомоги тимчасово переселеним (глобальний аспект, робота з міжнародними донорами);
- адаптація перевезеного бізнесу до перезапуску в західному регіоні.
Бахматов став радником Андрія Садового / Фото з фейсбуку Бахматова
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