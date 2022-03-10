Максим Бахматов став радником Андрія Садового

10 березня 2022 , 18:21
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Максима Бахматова

Колишній радник Віталія Кличка Максим Бахматов увійшов до команди мера Львова Андрія Садового. Бахматов опікуватиметься кризовим менеджментом.

Головний напрям – кризовий менеджмент

Бахматов у своєму фейсбуці повідомив, що став радником Садового. Новий радник мера Львова виділив три напрямки роботи.

Варте уваги Всі мають знати правду про Україну, – Садовий закликав світ бити у дзвони

Йдеться про:

  • питання залучення міжнародної допомоги та логістики;
  • організація та систематизація допомоги тимчасово переселеним (глобальний аспект, робота з міжнародними донорами);
  • адаптація перевезеного бізнесу до перезапуску в західному регіоні.


Бахматов став радником Андрія Садового / Фото з фейсбуку Бахматова

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

До речі – Евакуація іноземних студентів із Сум до Львова: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема