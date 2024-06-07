Військовий інститут КНУ запросив на зустріч скандального нардепа Бужанського

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка провів зустріч студентів з одіозним нардепом Максимом Бужанським. Цей політик неодноразово втрапляв у публічні скандали, а також виступав проти української мови.

Наразі допис з звітом про проведену подію було видалено з офіційної сторінки інституту. Однак у мережі залишилися скріншоти відповідного поста. КНУ наразі ніяк не коментував такий вибір спікера.

Дивіться також Кремлівська телеграм-мережа дискредитує судову реформу: хто веде ці канали, – розслідування

Зустріч з Бужанським

Військовий інститут Київського Національного університету імені Тараса Шевченка запросив у свої стіни народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського. Той виступив з лекцією на тему "Сучасний етап державотворення в Україні".

Інститут повідомив, що курсанти на зустрічі з Бужанським обговорювали "проблеми про важливість навчання та розвитку", а також "питання про значущість критичного мислення населення" і інші теми. Окрім цього зазначалося, що нардеп "чітко наголосив про важливість історії"

Зустріч Максима Бужанського з курсантами: дивіться скріншоти

Хто такий Бужанський