Військовий інститут КНУ запросив на зустріч скандального нардепа Бужанського
Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка провів зустріч студентів з одіозним нардепом Максимом Бужанським. Цей політик неодноразово втрапляв у публічні скандали, а також виступав проти української мови.
Наразі допис з звітом про проведену подію було видалено з офіційної сторінки інституту. Однак у мережі залишилися скріншоти відповідного поста. КНУ наразі ніяк не коментував такий вибір спікера.
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Зустріч з Бужанським
Військовий інститут Київського Національного університету імені Тараса Шевченка запросив у свої стіни народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського. Той виступив з лекцією на тему "Сучасний етап державотворення в Україні".
Інститут повідомив, що курсанти на зустрічі з Бужанським обговорювали "проблеми про важливість навчання та розвитку", а також "питання про значущість критичного мислення населення" і інші теми. Окрім цього зазначалося, що нардеп "чітко наголосив про важливість історії"
Зустріч Максима Бужанського з курсантами: дивіться скріншоти
Хто такий Бужанський
- Варто наголосити, що Максим Бужанський був ініціатором скасування законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про очищення влади". Нардеп пропонував подовжити термін права здобувати освіти "мовою нацменшини, яка не належить до країн Євросоюзу" – йдеться про російську, до 1 вересня 2023 року.
- Бужанський також хотів скасувати вимогу викладати 80% предметів у школі українською. Натомість політик пропонував "урахувати особливості мовного середовища".
- У 2023 році народний депутат хвалився, що він проголосував "проти" встановлення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Під час ефіру, на який Бужанського запросили прокоментувати свою позицію, той відмовився відповідати "Героям слава" на привітання "Слава Україні. Натомість він російською відповів "Так, слава Україні". Він відмовився перейти на українську мову під час розмови – навіть попри те, що повномасштабна війна на той час тривала вже майже 1,5 року. Він оперував словами: "Половина українців російськомовна".
- У 2021 році Максим Бужанський заявляв, що родина головного командира УПА Романа Шухевича нібито не врятувала від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку. Він назвав це "викритим міфом".
- У 2020 році він відмовився вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні.