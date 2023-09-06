Російський пілот Кузьмінов, який перегнав Мі-8, отримає пів мільйона доларів
Пілот, який перемістив в Україну російський Мі-8, отримає винагороду. Йому виплатять 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
Винагороду отримає 28-річний Максим Кузьмінов. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Як стало відомо, Максим Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України у квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою,
– заявив Юсов.
Він зазначив, що Україна – демократична правова держава, тому ми виконуємо і власні зобов’язання і дотримуємось міжнародного права.
"Тому ще раз – ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму", – наголосив представник ГУР.
Що відомо про вчинок Максима Кузьмінова
- ГУР МО спільно з Нацполіцією та ЗСУ успішно провело операцію з викрадення російського гелікоптера Мі-8.
- Українська розвідка підтримувала контакт з російським пілотом пів року. Льотчик сам вийшов на українців. Його родину перед цим перевезли в Україну.
- Відомо, що Максим Кузьмінов летів з Курська до Харківської області. Біля населеного пункту Шебекіно він перейшов у режим радіомовчання. Під час перетину російсько-українського кордону по гелікоптеру стріляли з вогнепальної зброї та поранили пілота в ногу. Льотчик припустив, що це були росіяни.
- У підсумку російський пілот доставив вертоліт Мі-8 в Україну разом з екіпажем та цінним вантажем. 28-річний льотчик пояснив свій вчинок.
- Російський пілот заявив, що сам для себе вирішив не брати участі у злочинах режиму Путіна проти українців. Він наголосив, що йому ніхто не нав'язував своєї думки з цього приводу.