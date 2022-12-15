Забув про квартиру: нардепа Пашковського підозрюють у брехні в е-декларації

Нардеп Максим Пашковський "забув" внести дані до е-декларації за 2020 рік. Він не вписав квартиру на Печерську, якою користувався на підставі договору оренди.

Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 мільйона гривень. Тож детективи НАБУ разом із САП повідомили нардепу від "Слуги народу" про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

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Подробиці справи

15 грудня 2022 року прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в "умисному внесенні" недостовірних відомостей до декларації. У випадку нардепа це класифікується як кримінальне правопорушення, яке передбачене у частині 1 статті 366-2 КК України (у редакції Закону України від 4 грудня 2020 року № 1074-ІХ).



Слідством, яке розпочато за матеріаламиНАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 мільйонів гривень, яку він орендував протягом року.

Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції",

– мовиться у повідомленні.

Яке покарання загрожує нардепу

У відомстві не повідомляють, про кого мовиться, але за інформацією джерела "Української правди" підозру повідомили Максиму Пашковському.

Якщо суд підтвердить його провину, Пашковському загрожує штраф від 3 тисяч до 4 тисяч неоподаткових мінімумів доходів громадян – тобто 51 000 або 68 000 гривень. Або ж громадські роботи на строк від 150 до 240 годин чи обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.