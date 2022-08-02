У Львові попрощалися з Героями Максимом Шамаровим і Романом Байщаком, які загинули на війні

Львів'яни Максим Шамаров і Роман Байщак загинули на війні, захищаючи Україну. Прощання з героями відбулося в рідному місті.

Максим Шамаров та Роман Байщак були випускниками одного ліцею. У мережі з'явилися фото з церемонії прощання 1 серпня.

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У Львові відбулося прощання з Максимом Шамаровим та Романом Байщаком

Обоє хлопців – львів'яни, випускники ліцею імені Героїв Крут. Запам’ятаємо їх такими молодими і красивими. Їхній подвиг має бути прикладом для нас. Наші діти мають знати і пам’ятати ціну свободи. Співчуття рідним! Світла пам’ять Гідним людям!

– написав мер Львова Андрій Садовий.



Львів прощається зі своїми героями / Фото з фейсбуку Андрія Садового



Львів'яни загинули, захищаючи Україну / Фото з фейсбуку Андрія Садового

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