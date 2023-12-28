Йому завжди буде 24: на щиті повернувся військовий із Київщини Максим Штефан
Україна втрачає найкращих синів та доньок у повномасштабній війні, яку майже два роки тому розв'язала Росія. Цього разу сумна звістка прийшла у Київську область.
У Донецькій області загинув захисник із Київщини Максим Штефан. місцеві ЗМІ повідомили, що його було смертельно поранено під час ворожого обстрілу, передає 24 Канал.
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Повернувся на щиті
Він був військовим і до повномасштабного вторгнення Росії. Максим був військовослужбовцем 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав Національної гвардії України. У 2023 році без вагань став на захист України та пішов на фронт знищувати ворога.
Тепер назавжди 24. На щиті повертається стрілець-санітар батальйону оперативного призначення 24-річний Максим Штефан із села Рогозів,
– мовиться в повідомленні.
Він мав звання старшого солдата. 23 грудня 2023 Максим Штефан потрапив під ворожий мінометний обстріл, який став останнім в його житті.
Похорон відбудеться 29 грудня 2023 року о 10:00 біля будинку Героя.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Втрати у повномасштабній війні
- Російська армія 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки стало відомо про загибель поліціянта, який зазнав поранення, допомагаючи евакуюватися іншим людям. Сам правоохоронець був родом із Кіровоградської області. У нього залишилося двоє маленьких діток.
- На фронті загнув захисник зі Львівщини Назар Заріцький. Йому назавжди залишиться 34 роки. Він прийняв свій останній бій у Донецькій області 24 грудня, коли українці зібралися за святковим столом на Святвечір. Трагічну звістку повідомили у Самбірській міській раді.
- Під час виконання бойового завдання загинув ще один відомий український актор. Богдану Колеснику було 36 років. Про втрату повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко. Актор Богдан Колесник був зіркою багатьох українських серіалів.