Проходив навчання у Британії і мріяв про перемогу: на фронті загинув воїн із Львівщини

Україна, на жаль, втрачає найкращих. На фронті загинув військовий Максим Труба, який родом зі Львівщини.

28-річний воїн проходив навчання у Британії. Він захищав Україну під Бахмутом.

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Що відомо про загиблого воїна

Максим Труба приєднався до лав ЗСУ добровільно. Захисник загинув 8 квітня у бою з російськими окупантами за свободу України.

Максим був родом з села Зимна Вода, що на Львівщині. У 2017 році він закінчив Львівський інститут економіки й туризму з отриманим фахом "Готельно-ресторанна справа".

Військовий проходив строкову службу і вже на початку березня 2022 року добровольцем пішов до лав ЗСУ.

Спочатку Максим служив у Яворові, а згодом поїхав на навчання у Велику Британію. Після цього чоловік воював під Бахмутом.

Максим мріяв про перемогу України, але не дочекався…

У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисника, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, розділяємо їхній біль, поділяємо горе. Вічна пам'ять воїну!

– написали у Зимноводівській сільській раді.



Максим Труба приєднався до лав ЗСУ добровільно / фото Зимноводівська сільська рада

Тяжкі втрати України

Нещодавно на Закарпатті попрощалися з 44-річним Іваном Богданом. Герою був батьком вісьмох дітей і понад рік тому поховав дружину.

У Запоріжжі 7 квітня попрощались з українським захисником Денисом "Вікінгом" Ясинським. Він загинув 31 березня під Бахмутом.

Також у Києві в останню путь відправили науковця Біжана Шаропова, котрий загинув на фронті у 2022 році.

1 квітня своє життя за незалежність України віддав воїн Костянтин Скіба. Він воював у лавах 93 ОМБр "Холодний Яр" та захищав Бахмут на Донеччині.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.