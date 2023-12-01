Залишаться 402: у Раді складає мандат ще один нардеп

Народний депутат Максим Єфімов заявив про складання мандату. Голова депутатської групи "Відновлення України" пояснив, що разом з командою наразі максимально залучений у процеси збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська.

Про це Єфімов повідомив на сторінці у фейбуці. Він заявив, що "депутатська діяльність потребує дуже багато часу".

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Єфімов заявив, що складає мандат народного депутата України. Він пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення сфокусувався на політиці "масштабних трансформацій" Краматорська. Проте нині, за його словами, ситуація змінилася.

"Втім, відчуваю, як війна щодня зменшує вагу інституцій. Посилюючи запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист. Лідерство не потребує формального статусу. Але – вимагає особистого залучення у процеси, готовності супроводжувати їх на усіх етапах, аж до фінального", – заявив Єфімов.

Він також повідомив, що від 24 лютого 2022 року команда Краматорської міської ради займається життєдіяльністю громади. Єфімов наголосив, що у співпраці з місцевою владою "збудував ключовий прифронтовий вузол країни".

Він став прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців. Хабом, що забезпечує потреби наших військових. Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, з облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української Перемоги,

– заявив Єфімов.

За його словами, через це виник брак часу на інші сфери життя, зокрема депутатську діяльність. Тому Єфімов ухвалив рішення скласти депутатський мандат.

Що відомо про Єфімова

Максим Єфімов – мажоритарник з Краматорська. Почав політичну кар'єру у 2007 році у "Партії регіонів". У 200 році знову був переобраний у складі тієї ж партії.

У 2014 році Єфімов вийшов з "Партії регіонів" і був обраний на парламентських виборах як самовисуванець. У 2019 році знову був обраний до ВР як безпартійний, а з грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра".

Єфімов також є власником ПАТ "Донбасенерго". Товариство має у своєму складі дві теплові електростанції: Старобешівську ТЕС, яка нині перебуває під контролем окупантів, та Слов'янську ТЕС.

Крім того, широко відомим Єфімов став у 2019 році, коли придбав конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві. Він більше відомий як вертолітний майданчик президента-втікача Віктора Януковича. Зазначимо, що формальним власником об'єкта тоді стала мати Єфімова.