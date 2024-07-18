Росіяни були здивовані втратами на Харківщині, і там почались рухи щодо командирів, – Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився щодо втрат росіян під час їхньої спроби наступу на Харківщині.

Днями стало відомо, що окупанти кидають у бій навіть поранених. А ще ставлять "загороджувальні загони", які розстрілюють тих, хто хоче відступити. Тому багато росіян накладають на себе руки на фронті.

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Росіяни міняють командирів через втрати у Харківській області

Щодо росіян, то навіть вони були здивовані тими величезними втратами, які вони зазнали під час цієї операції. У них розпочались усередині процеси, де деяких командирів вже зняти не можна, бо вони знищені, але по деяких почалися кадрові зміни для того, аби далі змінити підхід до справи. Хоча я не вірю в те, що навіть якщо росіяни поміняють у себе всіх своїх командирів, їхня тактика зміниться. Стратегічно все одно це буде приблизно та сама історія – це божевільна кількість піхоти, якою закидають наші позиції,

– сказав Максим Жорін.

Жорін про українських командирів

Він звернув увагу, що Сили оборони намагаються розібратись, "чому не всюди ми були готові". Схожі процеси відбуваються в обох арміях.

"Якщо говорити про нас, то, звісно, важко сказати, що ми повністю були готові, хоча і начебто здавалося, плани всі бачили і розуміли заздалегідь. Я сподіваюся, що все ж таки у країні перестануть боятись по-справжньому проводити розслідування, притягувати до відповідальності, навіть, якщо це дуже висока посада в Збройних силах і навіть якщо дуже високе звання у цієї людини", – наголосив заступник командира 3-ї ОШБр.

Максим Жорін підкреслив, що зараз багато молодих офіцерів, здатних замінити тих генералів, "які досі командують, але не дуже багато знають про війну".