Був першою ціллю спецслужб, – політтехнолог про смерть Кузьмінова, який перегнав Мі-8 в Україну

Іноземні ЗМІ повідомляють, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року за сприяння української розвідки перегнав гелікоптер Мі-8 з Росії в Україну.

Цілком імовірно, що льотчика могли відшукати та вбити російські спецслужби. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Кузьмінов був важливою ціллю для ліквідації.

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Зрадники – основна мішень

Політтехнолог розповів, що в будь-якій країні світу завжди працюють іноземні спецслужби. Не буває винятків. Питання лише в кількості – скільки завдань вони можуть виконати на чужій території. Повністю позбутися присутності засланців неможливо. Відтак вберегти Максима Кузьмінова за кордоном було просто нереалістичним.

Зрозуміло, що льотчик, якщо його дійсно вбили, був першою ціллю російських спецслужб. Вони насамперед полюють за тими, хто їх зрадив. Такі спецслужби можуть провести певну кількість операцій на чужій території,

– сказав Шейтельман.

Згадаймо, як українські спецслужби гарно відпрацьовують в Росії: то атакують НПЗ у Краснодарському краї, то підпалять електростанції у Владивостоці. Навіть СБУ непрямо натякнула на свою причетність до смерті зрадника Іллі Киви, якого ліквідували в країні-агресорці. Навряд можна уникнути проникнення спецслужб в іноземні держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський може відвідувати лише ті країни, у яких високий рівень захисту від російської агентури. Приміром, в Угорщину не можна приїздити. Зокрема, як розповіли в ОП, візит в Ізраїль був скасований з міркувань безпеки. Як відомо, в Єрусалимі надзвичайно багато ворожих засланців.

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Російське видання "Осторожно новости" написало, що декілька іспанських ЗМІ 14 лютого повідомило про вбивство 33-річного українця, тіло якого виявили біля гаража з кульовими отворами. Проте російському пілоту Максиму Кузьмінову всього 28 років.

"Чому вони розповсюджують такі чутки? У спецслужбах Росії є людина, якій доручено вбити конкретну особу. Вони вже 3 рази доповіли й ще 40 таких вб'ють по світу. Їм же потрібно відзвітувати і фінансово, і організаційно. Як це, команда надійшла, а ми не змогли? Тому звіти будуть надходити і надходити", – зауважив Шейтельман.

Якщо аналізувати цю ситуацію загалом, то вона грає на руку окупантам. Є припущення, що смерть Кузьмінова можуть використати, щоб залякати інших російських льотчиків, які могли б хотіти у такий самий спосіб перегнати вертоліт та співпрацювати з Україною.

Чи є ще якісь пілоти, які хочуть прилетіти та міркують про це? Я мало вірю. За час війни ми бачили інтерв'ю людей, які просто відмовилися воювати. У мобілізованого солдата є можливість не здійснювати воєнні злочини. Так, він воюватиме та буде вбивцею. Але льотчик зобов'язаний здійснювати воєнні злочини, бо він бомбить мирні міста,

– сказав політтехнолог.

Тобто російські пілоти розуміють, що все своє життя вони будуть в міжнародному розшуку. Тому майже ніхто "не зіскакує", а Кузьмінов радше був винятком. Імовірно, кожний у Росії, хто прагне стати льотчиком, з великим задоволенням вбиває мирних громадян.

Що відомо про вбивство Максима Кузьмінова