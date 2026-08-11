Максимальна шкода цивільним, – Зеленський про наслідки масованої атаки Росії

Росія вночі здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував балістичні ракети, зокрема північнокорейського виробництва, ракети "Циркон", керовані авіабомби та понад 120 ударних безпілотників.

Про наслідки російського удару повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про масовану атаку?

За словами глави держави, основний удар припав на цивільну інфраструктуру Запоріжжя. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та пожеж на місцях влучань.

Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та девʼятнадцять поранених у місті. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному з місць влучань,

– сказав Володимир Зеленський.

Російські війська також завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлю інфекційної лікарні та підприємства.

Окрім столиці та Запоріжжя, під ударом опинилися прифронтові громади. У Херсоні та Харкові російські війська влучили по підстанціях, через що виникли відключення електроенергії. Відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

Також російські війська атакували Донецьку, Дніпропетровську та Миколаївську області.

Загалом, окрім ракет, Росія запустила по Україні понад 120 дронів. Зеленський зазначив, що більшість із них були реактивними "Шахедами".

Президент наголосив, що російські дії останнього часу свідчать про підготовку Кремля до продовження війни.

Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну, більше допомоги для України з ППО – все це потрібно, щоб у миру був шанс,

– заявив президент.

Нагадаємо, вночі 11 серпня ворог атакував Київ балістичними ракетами, внаслідок чого одна з них упала на території дитячої лікарні у Шевченківському районі. Там утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу, однак діти й медики під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

За іншою адресою через влучання спалахнула пожежа у складському приміщенні, яку рятувальники локалізували на площі 1200 квадратних метрів, одна людина постраждала.

У Запоріжжі внаслідок масованого удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, гаражний кооператив і об'єкти інфраструктури, у кількох районах сталися пожежі. Ударів зазнали цивільна забудова, промислові та критичні об'єкти, а також виникли перебої з електропостачанням.