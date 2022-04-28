Максимум за 10 років ми повністю відновимо Луганщину, – Гайдай

Сергій Гайдай впевнений, що Україна поверне собі назад окуповані ще у 2014 році території. Також голова Луганської ОВА переконаний, що для відновлення його зруйнованого ворогом регіону знадобиться не більше десятиліття.

Про це голова ОВА розповів в ефірі одного з українських каналів. Гайдай зазначив, що бачити Луганщину у такому зруйнованому стані важко, проте потрібно тримати себе в руках.

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Дуже боляче, – Гайдай про руйнування на Луганщині

Він зазначив, що зараз на нього дивиться принаймні область: хтось навіть рівняється та підживлюється енергією.

Все ж дуже боляче, бо за 2,5 року ми відновили Луганську область більше, аніж за 10 останніх років. Це дійсно так і є, це можна порахувати в кількості кілометрів нових доріг або збудованих приймальних відділень, спортивних майданчиків,

– пояснив Гайдай.

Голова ОВА сказав, що йому ця кількість зробленого за 2 роки додає впевненості. Гайдай запевнив, що це дає розуміння, що при належному фінансуванні, за 10 років можна буде відновити понищений окупантами регіон.

Багато робіт доведеться виконувати "з нуля". Зокрема, мовиться про побудову нових комунікацій та автошляхів.

Останні новини про ситуацію на Луганщині: коротко

Через ворожі обстріли повністю без водопостачання залишився Лисичанськ. Проблема у тому, що відновити комунікації зможуть лише після завершення бойових дій.

Напередодні вороги обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку. Це один з двох медзакладів, який залишився працювати в області.

За добу росіяни здійснили 29 обстрілів населених пунктів. Загинули щонайменше 4 людей, ще кілька отримали поранення.

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