"Малага" офіційно презентує Селезньова 9 січня, – ЗМІ
Офіційна презентація українського футболіста Євгена Селезньова в "Малазі" повинна відбутися у середу, 9 січня.
На тренуванні Селезньова не було. Очікується, що офіційне представлення відбудеться після заняття в середу. Про це повідомляє Merchan En Directo.
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Зазначимо, що український форвард не може залишитися в "Акхісарі" через відкритий конфлікт з головним тренером команди. У поточному сезоні він провів 12 матчів і забив 4 м'ячі.
"Малага" виступає в іспанській Сегунді і після 20 турів займає 4 місце, поступаючись трьома очками лідируючій "Гранаді".
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Джерело: 24 Канал
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