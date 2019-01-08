"Малага" офіційно презентує Селезньова 9 січня, – ЗМІ

Офіційна презентація українського футболіста Євгена Селезньова в "Малазі" повинна відбутися у середу, 9 січня.

На тренуванні Селезньова не було. Очікується, що офіційне представлення відбудеться після заняття в середу. Про це повідомляє Merchan En Directo.

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Зазначимо, що український форвард не може залишитися в "Акхісарі" через відкритий конфлікт з головним тренером команди. У поточному сезоні він провів 12 матчів і забив 4 м'ячі.

"Малага" виступає в іспанській Сегунді і після 20 турів займає 4 місце, поступаючись трьома очками лідируючій "Гранаді".

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