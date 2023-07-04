"Альо, це наші моцні поліцейські": кумедне відео з привітанням маленької українки

В Україні 4 липня відзначають День Національної поліції. Маленька дівчинка, на ім'я Еля, вирішила доволі кумедно привітати наших правоохоронців з цим святом.

Так, дитина побажала нашим поліцейським бути сильними та витривалими. Крім цього, маленька Еля щиро сподівається на перемогу нашої країни у війні.

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Маленька українка душевно привітала правоохоронців

Дівчинка Еля з її мамою блогеркою вирішили привітати наших поліцейських з їхнім професійним святом. Для цього маленька дівчинка одягнула вишиванку, віночок та синій костюмчик.

Згодом вона приклала телефон до вуха та звернулася до наших правоохоронців.

Альо, це наші моцні поліцейські? Які вночі і вдень на службі,

– сказала дитина.

Дівчинка Еля привітала поліцейських зі святом / Відео з тіктоку @dasha_arkhipovaaa

У своєму привітанні Еля побажала поліцейським, щоб їх оминали кулі під час патрулювання, а також щоб злодії тремтіли від жаху, коли їх зустрічали.

Наостанок дівчинка сказала, що всі українці вітають наших правоохоронців за святом. Також вона побажала всьому народові перемоги над російськими солдатами у війні.

На це привітання відреагували у Нацполіції. Там подякували маленькій українці за слова підтримки. До того ж вони наголосили, що роблять все заради українських дітей, а також виборюють для них майбутнє у мирній державі.

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