Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав Україну "маленькою плямкою на карті світу" та додав, що вигляд нинішньої території держави – заслуга Радянського Союзу і Російської імперії.

Своїм специфічним знанням історії та обурливою заявою кремлівський пропагандист виділився під час власного політичного ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", що виходить в ефірі телеканалу "Россия-1".

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Так, Соловйов сказав, що без Росії Україна взагалі б не існувала в межах нинішніх територій. Після цього пропагандист вирішив по-своєму трактувати історичні процеси. Він заявив, що територія України виросла за часи СРСР і Російської імперії.

Якщо ви собі вигадуєте історію України, то це буде сумна історія маленької плямки на карті, яку зрадили всі. В першу чергу, нагадаю, – поляки, які колись продали Київ російському царю,

– наголосив пропагандист Кремля.

Зазначимо, що такі заяви російських журналістів – не рідкість. Подіям в Україні у РФ присвячують цілі телепрограми, які часто перетворюються на "збірку" фейків, образливих заяв та звинувачень. Донедавна таким контентом особливо виділялася програма російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Вона свого часу встигла зробити інтерв’ю із загиблою студенткою в Керчі, розповісти росіянам про дефіцит солі в Україні й побажати українцям "подавитися своїм Томосом".

За це українські військові навіть жартома нагородили Скабєєву грамотою "за самовідданість і стійкість, виявлені під час створення та донесення фейків до глядачів, зразкове виконання завдання з піару Збройних Сил України та НАТО, низький професіоналізм і нехтування принципами професії "журналіст".

Пропагандист Кремля Соловйов відзначився цинічною заявою про Україну: відео