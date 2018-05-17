Маленька зарплата небезпечна для здоров’я, – вчені

Британські вчені встановили, що маленька заробітна плата впливає на розвиток недоумства у літньому віці.

Відповідне дослідження опублікували JAMA Psychiatry, пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяло участь понад 6 тисяч людей, які проживали в Англії й народилися у період з 1902 до 1943 років.

Вчені встановили можливі соціально-економічні фактори, що впливають на можливість появи сенільної деменції – нейродегенеративного захворювання, яке проявляється у літньому віці.

Дослідження показало, що люди, які народилися після 1926 року, відрізнялися рівнем заробітку з тими, хто народився раніше. Фахівці встановили, що заможність людей у літньому віці знижувала ризик розвитку недоумства. Відповідно, люди з невеликими статками сильніше страждали від нейродегенеративних захворювань.

Все тому, що, за словами вчених, кошти дозволяють людині бути більш соціально активною, а це зберігає їх когнітивні функції протягом довгого часу.

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