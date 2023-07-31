"Де тато – а от": зворушливе відео, як хлопчик біжить обіймати стенд з фото загиблого батька

Мережу зворушило відео з маленьким хлопчиком, який втратив на війні свого батька. Олексій Янін загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Волонтер Ігор Лаченков опублікував зворушливе відео. На кадрах маленький хлопчик, ймовірно, з мамою, вирішили вшанувати пам'ять батька.

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Олексію Яніну було всього лиш 38 років

Йдучи алеєю зі стендами, хлопчика запитують, "де тато?" Після цього хлопчик каже "а от" і біжить до стенда зі світлиною загиблого батька.

Батьку дитини, Олексію Яніну, було всього лиш 38 років. Мешканець Хмельницького загинув, захищаючи Україні від російських загарбників, 7 квітня 2022 року.

Хлопчик біжить обіймати стенд з фотографією загиблого батька: дивіться відео

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