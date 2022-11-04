Мало здобутків, багато втрат: в ISW проаналізували російські атаки на Вугледар і Бахмут

Російські військові продовжують намагатись наступати в напрямку Вугледара та Бахмута. На щастя, значних успіхів в окупантів не має.

Цю інформацію повідомили 4 листопада в американському Інституті вивчення війни. Відомо, що на Донецькому напрямку російські окупанти мають шалені втрати.

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Росія на Донеччині втрачає особовий склад

Російські війська передчасно спрямували недостатню концентрацію мобілізованого особового складу на наступальні атаки поблизу Бахмута та Вугледара Донецької області, витрачаючи запас мобілізованого особового складу на незначні досягнення в бік оперативно незначущих населених пунктів,

– заявили в ISW.

Там також пригадали слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу 3 листопада. Тоді військовий розповів, що:

протягом минулого тижня одна чи дві мотострілецькі роти Росії за підтримки артилерії та танків здійснили наземні атаки, щоб захопити Павлівку та намагаючись вийти на Вугледар. Проте вороги зазнали втрат через дії Збройних Сил України;

Москва й надалі намагається захопити Бахмут, проте ЗСУ протистоять ворогам, відбиваючи атаки;

ситуація на Бахмутському напрямку складна, але контрольована;

окупанти завдали авіаційних ударів по позиціях ЗСУ в районах Соледара та Бахмута, вели наступальні дії в районах 7 населених пунктів.

Росія хоче створити сприятливі умови, щоб продовжити наступ в напрямку Часового Яру та заблокувати Бахмут з заходу. Однак ЗСУ успішно руйнують плани ворога.

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Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини

Бахмут на Донеччині – одна з найбільш напружених ділянок фронту. Боєць 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади з позивним "Осман" розповів, що Бахмут – це дуже великий дорожній вузол, який з'єднує дорогу від Лисичанська й майже до самого Донецька. Тобто росіянам потрібна траса для перекидання сил, а не саме місто.

Наприкінці жовтня військовий оглядач Денис Попович пояснював, що захоплення Бахмута для росіян є політичною необхідністю. Адже вороги хочуть показати, що нібито якісь перемоги можуть бути. Хоч, як показує практика, насправді це не так.

Вже 2 листопада глава Обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що Бахмут – це єдиний напрямок, на якому окупанти намагаються наступати. Росія там використовує усі види озброєння, проте не здатна прорвати оборону Збройних Сил України.

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