Попри вето Росії: Мальта очолить ОБСЄ у 2024 році
Джерело:Буяр Османі
Консенсусу стосовно головування в ОБСЄ було важко досягнути через перешкоджання зі сторони Росії. Проте головуючу країну в Організації з безпеки і співробітництва в Європі таки вдалося обрати.
Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році після того, як Росія та Білорусь наклали вето на головування Естонії.
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Що відомо про рішення щодо головування в ОБСЄ
Про рішення щодо главування Мальти в ОБСЄ повідомив голова організації Буяр Османі, який є міністром закордонних справ Північної Македонії. Відповідну інформацію він опублікував у соцмережі Х (раніше твітер).
Екстрені новини з Відня! Важливі рішення, що відкривають шлях до консенсусу щодо головування в ОБСЄ у 2024 році, яке має бути підтверджено на Раді міністрів закордонних справ у Скоп'є,
– зазначив Османі.
Македонський політик також подякував Мальті за її готовність взяти на себе "цю життєво важливу роль", а також всім колегам "за гнучкість та підтримку".
Росія та ОБСЄ: останні новини
- Минулого тижня Росія наклала вето на призначення керівництва ОБСЄ на 2024 рік. Також Кремль заблокував призначення посадовців час засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні. Росія прагне, аби Лаврова прийняли в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення.
- Перед цим глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив про правильність запросити Росію на засідання ради міністрів ОБСЄ, наголосивши, що без країни-окупанта провести повноцінні переговори нібито не вдасться.