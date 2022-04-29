Маляр каже, що Росія ще таки має запаси комплектуючих для нових ракет
29 квітня 2022 , 13:51Читать новость на русском
Попри санкції, Росія ще має у запасі чимало комплектуючих для нових ракет.
В Росії залишились ракети
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Росіяни використали багато ракет, але багато і залишилось. Ще певний час у них працюватиме виробництво з поповнення витраченого арсеналу зі старих запасів. У росіян є ще з чого виробляти (ракети – 24 канал) і є комплектуючі,
– зазначила Маляр.
Росія не припиняє ракетний обстріл міст
- З початку повномасштабного вторгнення Росія завдала 1 900 ракетних ударів по Україні.
- Більшість ракет, які російські окупанти запускають по території України, вдається успішно збивати завдяки засобам протиповітряної оборони.
- Так, упродовж останньої доби Повітряні сили ЗСУ вразили 15 повітряних цілей росіян.
- До слова, раніше командувач Повітряних сил зауважував, що Україні потрібні сучасні ЗРК середнього та великого радіусів дії та новітні винищувачі. Мовляв, щойно ця зброя буде в наших захисників, можна говорити про закриття неба самотужки.
- І сьогодні зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" повідомили, що отримали ЗРК С-300 від країн-партнерів. Його уже використовують для захисту неба.
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