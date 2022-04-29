Маляр каже, що Росія ще таки має запаси комплектуючих для нових ракет

Попри санкції, Росія ще має у запасі чимало комплектуючих для нових ракет.

В Росії залишились ракети

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Росіяни використали багато ракет, але багато і залишилось. Ще певний час у них працюватиме виробництво з поповнення витраченого арсеналу зі старих запасів. У росіян є ще з чого виробляти (ракети – 24 канал) і є комплектуючі,

– зазначила Маляр.

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