Маляр пояснила, чому росіяни відмовились імітувати парад на окупованих територіях

Попри гучні заяви росіянам не вдалося провести масштабних святкувань 9 травня на тимчасово окупованих територіях. Російська пропаганда залишилася без картинки для своїх брехливих сюжетів.

Парад росіян у Москві вийшов не таким "переможним", як того очікували окупанти. Втрати у війні з Україною далися взнаки, тому по Червоній площі їхала стара техніка, а авіацію не підняли у небо через "погану погоду".

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Відмова від парадів

Очікувалося, що 9 травня росіяни на окупованих територіях спробують створити видимість "свята" та підтримки місцевого населення. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти зустрілися із шаленим опором хоробрих українців, тому не можуть використати їх у своїх цілях навіть попри погрози. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Це наша абсолютна перемога, це наше об'єднання та внутрішній стрижень, який не дає ворогу контролювати навіть ті території, які він тимчасово захопив,

– сказала Маляр.

Разом з тим вона зазначила, що такі шалені акти дуже розлючують російських солдатів, тому нам потрібно бути готовими до того, що окупанти будуть шукати шляхи виходу цієї злості та помсти. Українці стоять міцно та йдуть до перемоги, але окупантів це не стримає від скоєння злочинів проти мирних беззбройних людей.

9 травня: коротко про головне

Росіяни намагаються перегрупувати свої сили та продовжити наступ на позиції ЗСУ по всіх напрямках. Успіху ворог не має: наші герої відбивають атаки окупантів та завдають їм нових втрат.

Ворог стягнув свою артилерію на північ тимчасово окупованого Криму. Повідомляється, що таким чином окупанти вже готуються до важких боїв за Херсонщину, яка тимчасово перебуває під їхньою окупацією.

Росіяни знову обстрілюють та штурмують "Азовсталь", хоча раніше було домовлено про "режим тиші". Захисники міста продовжують писати історію героїчного та безпрецедентного подвигу.

Окупанти вже не можуть похизуватися великим запасом високоточних ракет. Через це ворог буде пускати в хід старі боєприпаси.

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