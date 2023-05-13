"Путін – собака дика": відео з малюком сколихнуло соцмережі

Навіть українські малюки знають, хто такий Путін та як його варто називати. Так, маленький хлопчик на камеру розповів матері, ким є російський диктатор насправді.

Ймовірно, батьки при малюку говорять, хто такий Путін такими словами, щоб дитина могла повторити й при цьому не вживала нецензурних слів. Станом на вечір 13 травня відео з хлопчиком вже переглянули понад 300 тисяч користувачів, пише 24 Канал.

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Що хлопчик сказав про Путіна

На відео, яке опублікувала у тіктоці мама хлопчика Юлія Пандіна, дитина каже: "Собака дика". Матір перепитує, кого він так називає, тоді хлопчик пояснив їй.

Путін – собака дика! Ну собака дика,

– сказав хлопчик.

Далі він дуже емоційно пояснює: "Літають ракети". Мама, зрозумівши, що каже хлопчик, закликає сина сказати їм "но-но". Тоді малюк махає вказівним пальчиком та каже: "Но-но".

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І не посперечаєшся. Вустами дитини говориться істина,

– підписала відео матір хлопчика.

Вона регулярно публікує відео з малюком. Згідно з ними, наприкінці лютого 2022 року хлопчику виповнилось два рочки, звуть його Тимур.

Як малюк радів приходу ЗСУ

Після деокупації Херсона раділи як дорослі, так і діти. Адже останні також живуть у час повітряних тривог, чують сирени, розповіді про ворога та Збройні Сили України.

Так, після деокупації Херсона маленький хлопчик підбіг до українського військового 46-ї окремої десантно-штурмової бригади та запитав його: "Дядю, а ви всіх козлів вигнали?".

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Окрім цього, мережу вразило відео, як український військовий Олег Берестовий із позивним "Фродо" показав, як співає колискову пісеньку новонародженому сину. Малюк мило заснув відразу на гітарі батька-військовослужбовця.

Ці дні каламутні, але, по суті, злітають у небо дрони могутні. Не можуть спокійно жити земляни, бо на Україну лізуть росіяни. Спи, котику милий – працюють Збройні Сили. Небо сповниться дронами, на Росію летять бавовнами. Спи, котику милий – працюють Збройні Сили,

– заспівав Олег "Фродо" Берестовий своєму малюку.

Українців також розчулило це відео. Подивитись його можна за посиланням.