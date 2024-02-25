Дістанемо на морі й у повітрі: Малюк заінтригував "сюрпризами" для росіян на 2024 рік

25 лютого відбувся форум, у якому взяли участь усі представники політично-військового керівництва країни. Василь Малюк розповів про те, які "подарунки" підготувало його відомство для ворога у новому році.

Під час заходу міністр оборони Рустєм Умєров запевнив, що уряд має план дій на 2024 рік, і Україна спробує здійснити прорив. В екслюзивному коментарі 24 Каналу очільник СБУ Василь Малюк розповів, чого очікувати українцям та їхнім ворогам саме від СБУ.

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Росіян дістануть усюди

У Служби безпеки України є дуже багато оперативних задумів на 2024 рік. На цьому наголосив Малюк. Він зазначив, що не може розповісти подробиць, бо "росіяни тільки цього і чекають". Але запевнив, що "сюрпризів" для ворога буде багато.

Вони будуть й у повітрі, й будуть у морі. На Росії і тимчасово окупованих територіях.

Смерть очікує кожного негідника, який прийшов з мечем до нас. Тому тут все зрозуміло, прозоро. Ми продовжуємо у тому ж напрямку,

– наголосив очільник СБУ.

Західні спецслужби вчаться у нас

Окремо Малюк прокоментував "вибухові події" у тилу ворога. Він зауважив, що "бавовна" – це постійний процес, один із напрямків диверсійної діяльності СБУ.

Посадовець наголосив, що відомство досягло дуже великих успіхів у цій роботі.

І топові очільники західних спецслужб кажуть, що вони у захваті. Вони рівняються на нас. І вчаться у нас. Усе це результати роботи СБУ,

– заявив Малюк.

У СБУ обіцяють ворогові багато "подарунків": відео 24 Каналу

Раніше очільник СБУ обіцяв третє ураження Кримського мосту, натякаючи, що той приречений бути "знищеним".