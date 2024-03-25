Чи існує суперництво між ГУР та СБУ: Малюк розповів про свої особисті стосунки з Будановим

За час повномасштабної війни ГУР та СБУ здійснили низку успішних спецоперацій, які викликали захоплення топових представників західних спецслужб. Василь Малюк відверто розказав, чи існує між двома розвідувальними відомствами прихована конкуренція.

Голова СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону розповів про взаємодію з ГУР та його керівником, передає 24 Канал.

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Спортивна конкуренція

За словами генерала, кожне з відомств має свої особливі завдання. Водночас багато операцій вони проводять разом. Зокрема, це удари по острову Зміїний та атаки на НПЗ у Росії.

Малюк запевнив, що із Будановим у нього "робочі, абсолютно правильні, дружні стосунки".

Ми давно відбулися як керівники, як генерали. І в принципі маємо своє відповідне ім'я,

– наголосив глава СБУ.

Водночас він не став виключати, що на середній ланці може бути присутнє суперництво. Однак воно цілком здорове. Така собі така спортивна – оперативна конкуренція у межах дозволеного. "Хлопці працюють синхронно і досягають спільного результату", – підкреслив Малюк.

Крім того, він додав, що лише радіє черговим успіхам ГУР, оскільки розуміє, "чим більше знищимо живої сили противника, розіб'ємо їх бронетехніки, потопимо їх кораблів, тим швидше ми переможемо".

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