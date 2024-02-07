Малюк змінив СБУ і зробив одним із ключових елементів Сил оборони, – експерт

Василь Малюк за рік, протягом якого офіційно обіймає посаду голови СБУ, кардинально змінив службу і зробив її ключовим елементом Сил оборони.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт вважає, що СБУ перетворилась на "український Моссад", спецоперації та досвід якого вивчають найкращі західні спецслужби.

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"Підрив колаборантів став не разовою акцією, а системою. Багато ліквідацій проведено на території ворога – від Владлєна Татарського до Іллі Киви. А нещодавні прильоти дронів по НПЗ по всій Росії завдали величезної матеріальної шкоди державі-агресору: експорт нафтопродуктів вже впав на 30%", – акцентує політолог.

Голобуцький окремо виділяє успіх морських дронів, які розробила команда Малюка.

"Морські перемоги України – заслуга цих дронів. Західні фахівці наголошують, що морські дрони змінили баланс сил на Чорному морі. Завдяки ним був здійснений другий підрив Кримського мосту. Sea baby та "Мамай" вже підбили 8 російських кораблів. Знято блокаду на Чорному морі", – вважає експерт.

Малюк кардинально змінив СБУ – сьогодні це один із ключових елементів Сил оборони. Підрозділи служби знищили ворожої бронетехніки на понад 1 мільярд доларів, зокрема понад 550 танків,

– наголошує політолог.

Нагадаємо, що 7 лютого 2023 року Василь Малюк отримав рекордну кількість голосів "за" призначення на посаду голови СБУ у Верховній Раді – 324. На той час Малюк вже пів року очолював службу в статусі виконувача обов'язків і розпочав кардинальні зміни в її роботі.