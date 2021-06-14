Один одному малюватимуть "червоні лінії", – Жданов про зустріч Байдена і Путіна

Наступною й останньою зупинкою у європейському турне Джо Байдена буде Женева, де він зустрінеться з Володимиром Путіним. На ній кожен висловить свою позицію.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він заявив, що головною тезою цих перемовин буде окреслення "червоних ліній".

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Про зустріч двох президентів

Він нагадав, що Путін, як він раніше заявляв, окреслюватиме такі кампанії для себе сам. Те ж саме зробить і американський президент.

Вони один одному будуть малювати ці "червоні лінії",

– вважає Жданов.

Як додав військовий експерт, далі буде намагання знайти якісь точки перетину або зіткнення. Від цього залежатимуть подальші відносини. Експерт вважає, що попри це, зустріч не нестиме ніяких проривів та позитивних моментів.

Він підкреслив, що головна лінія проходитиме щодо України.

"Ви не забувайте, що кордон України з Росією – це тепер кордон протистояння Росії й НАТО. Єдиний козир, який може використовувати пан Байден, – це гарантії не вступу України до Альянсу як члена, а залишити нас як партнера", – зазначив Жданов.

Він пояснив, у такому випадку вони вимагатимуть від Росії значних поступок. Не буде жодних сумнівів, що Україна залишається зоною впливу США, додав він.

Ніхто не піде на ймовірне бойове зіткнення між НАТО та Росією, – Жданов

Путін в одному з останніх інтерв'ю заявив, що Байден відмовився обговорювати з Володимиром Зеленським питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, оскільки це, мовляв, заважатиме двосторонній зустрічі між російським і американським лідерами.

Ніхто не піде на ймовірне бойове зіткнення між НАТО та Російською Федерацією. Для цього її використовують такі країни, як наша,

– зазначив Жданов.

За його словами, це великий мінус для Кремля. Саме тому Путін, можливо, буде погоджуватися на якісь компроміси, щоб України залишилась тільки як партнер і щоби військ НАТО на нашій території не було.

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Про саміт НАТО

У Брюсселі стартує саміт НАТО. На ньому, окрім іншого, говоритимуть і про дії Кремля. Зокрема, хочуть ухвалити нову стратегічну концепцію Альянсу – з урахуванням політики Росії й викликів із боку Китаю.

Втім, як зазначив експерт, кардинальних змін курсу НАТО не варто очікувати.

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