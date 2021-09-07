Мама з дочкою загинули, але водія не затримали: нові подробиці ДТП на Херсонщині

Водій був за кермом Renault Trafic. Трагедія сталася на дорозі, де поблизу не було пішохідного переходу. Чоловік побачив людей, але уникнути ДТП вже не вдалось.

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ДТП сталось ввечері 5 вересня в селі Нова Збур'ївка Скадовського району. Вчителька української мови Ганна Качан разом з 9-річною донькою Софією переходили дорогу. Вони повертались з поминок, але вирішили зайти в магазин за морозивом.

Сестра Ганни Тетяна Сумар розповіла, що за кермом був місцевий житель Володя. За словами жінки, водій був впевнений, що пішоходи бачать його, він навіть не гальмував. Річ у тім, що бус завантажений зерном.

Від удару Аня і Софійка відлетіли, як кеглі, метрів на десять. Ми бачили, що автомобіль вже навіть був на зустрічній смузі,

– сказала Тетяна.

Що відомо про сім'ю

Ганна багато років викладала українську мову в місцевій школі. Учні та батьки поважали й любили її. Софійка грала на гітарі. Тетяна розповіла, що за дитиною сумує її біленька кішечка. Вона глуха, тож впізнавала тільки дівчинку.

Батько Софії Сергій Качан був на заробітках у Європі. Коли дізнався про трагедію, вирішив терміново повернутися додому. Родичка наголосила, що батько любив Софійку, був дуже турботливим.

"Він цього разу не хотів їхати, ніби відчував щось", – сказала жінка.



Ганна була вчителькою / Фото Obozrevatel

Водія не затримали

Поліція відкрила кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху. Проте водія не затримали, він отримав нервовий зрив. Тривають експертизи, за 10 днів буде готовий аналіз крові на наявність алкоголю.

У пресслужбі поліції розповіли, на відео видно, як мама з донькою, перш ніж перейти дорогу, подивилися праворуч, там їхала вантажівка.

Вони її пропустили та стали переходити дорогу, не глянувши ліворуч. Коли помітили бус, на мить забарилися, але вирішили продовжити йти.

Водій начебто намагався уникнути удару, він виїхав на зустрічну смугу, але аварії не вдалося уникнути.

Місцеві жителі розповіли, ділянка дороги розташована біля ринку, але пішохідного переходу нема. Ба більше, місце навіть не освітлюється ввечері. Люди буквально навмання перебігають дорогу.

Жителі скаржаться, що траса проходить селом, але водії рідко скидають швидкість до 50 кілометрів за годину. У цьому місці вже траплялись аварії з постраждалими.



Місце, де сталось ДТП / Фото поліції Херсонщини