Мама розлюбила швидкість: Дубінський розпродав майже увесь свій елітний автопарк
Джерело:фейсбук Центр Протидії Корупції
Олександр Дубінський позбувся майже всіх автівок, які були в його елітному гаражі. Нардеп вказав, що отримав понад мільйон гривень за відчуження рухомого майна.
Відповідну інформацію оприлюднили аналітики нашого проєкту Pep.org.ua. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
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Дубінський позбувся майже всіх авто зі свого елітного гаража
Про зміни у майновому стані Дубінський повідомив на початку липня. Мовиться про отримання понад мільйона від Олексія Володєєва за відчуження рухомого майна.
За день до того, 6 липня 2021 року, нардеп на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото на фоні Mercedes-Benz G 55 (в народі "кубик" – 24 канал) та підписав його: "Прощайте, старые кубики. Ждём новые".
У Центрі протидії корупції запевнили, що "переконатись у продажі саме цього авта чи якогось іншого з колекції депутата не вдалося".
Однак відомо, що наразі автопарк підсанкційного нардепа складається з Toyota Land Cruiser та нещодавно придбаного "Запорожця".
Там запевнили, що немає "кубика", згідно з реєстром транспортних засобів, – у Володєєва та мами нардепа, яка так "любить швидкість".
У громадській організації припустили, мільйон Дубінський задекларував таки від продажу "кубика".
При цьому залишається невідомою доля ще 5 авто, адже повідомлення про суттєві зміни в майновому стані було лише одне,
– заявили у Центрі протидії корупції.
Зокрема мовилось про два Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade та Porsche Carrera.Зверніть увагу! На початку січня 2021 року мінфін США увів санкції проти Дубінського. Його звинуватили у втручанні в американські вибори президента. У лютому його виключили з фракції "Слуги народу".
Що відомо про автопарк Олександра Дубінського
- У листопаді 2019 році, згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Олександр Дубінський та його дружина і його мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2 тисячами квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями.
- Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.
- У січні 2021 року одіозний нардеп Олександр Дубінський начебто вирішив позбутись свого дорогого автопарку. У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, були виставлені на продаж машини парламентаря.