Зараз влада зі мною не комунікує, – мама Павла Шеремета про розслідування
Джерело:"Українська правда"
Мати вбитого журналіста Павла Шеремета Людмила заявила, що ані влада, ані правоохоронці не контактують з нею. Однак навіть якби розмова і була, вона б не знала, що саме їй треба сказати.
Як розповіла Людмила Шеремет в інтерв'ю, вона і сама не хоче вести діалог з владою.
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Жінка зазначила, що розуміє, що справа дійсно дуже складна і не все так просто. Попри це, на її думку, "все-таки щось робиться".
Ну, про що я можу говорити? І так всі все знають – треба проводити розслідування. Це вже справа всередині держави. Що я можу просити? Ведіть справу, розслідуйте,
– запитала пані Шеремет.
Крім того, вона розповіла, що у неї не було розмов про це розслідування з білоруською або російською владою, однак вона могла б дати відповідь, якби влада Білорусі та Росії проявили інтерес: "Якби вони проявили інтерес, принаймні, я б щось відповіла. Але ні, ніякої зацікавленості не було".
Вбивство Павла Шеремета: головне
Журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року. Його автомобіль, в який невідомі підклали вибухівку, здетонував.
Тривалий час справа не просувалася, аж раптом у грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох нібито підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися:
- лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко,
- музикант Андрій Антоненко,
- військова медсестра Яна Дугарь.
Здавалося б, нарешті справа зрушилася з мертвої точки. Однак докази причетності "підозрюваних" до вбивства Шеремета виявилися абсурдними. Тож, суспільство не сприймає їх. Усі затримані також заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
Що зараз з підозрюваними
- Наприкінці червня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід Яні Дугарь та Юлії Кузьменко. Остання перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
- 30 квітня суд випустив із СІЗО ще одного обвинуваченого – Андрія Антоненка. Він пробув за ґратами останні 1,5 роки. Наразі він перебуває під домашнім арештом.