"По панятіях": у Луцьку нетвереза жінка вела трансляцію та змушувала маленького сина матюкатися

Жінка з Луцька у TikTok, вочевидь, нетвереза вела пряму трансляцію, під час якої облаяла свого сина, закликала його звернутись до глядачів етеру та розказати їм "по панятіях". На неї поліція вже склала адмінпротокол.

Місцеві телеграм-канали поширили уривки з трансляції користувачки соцмереж, яку, скоріш за все, звати Анна. Жінка під час етеру, ймовірно, була в стані алкогольного сп'яніння. Про це свідчить її манера розмови та поведінка.

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"Ця дитина за мене є**ло вам наб'є"

Як зрозуміло з роликів, що поширили у мережі, жінка під час етеру почала сварити свого сина, послуговуючись нецензурною лексикою. Зокрема, вона казала, що хлопчик буде без телефона через свою поведінку.

Сварка мами і сина через телефон: дивіться відео (є нецензурна лексика, 18+)

За малолітнього заступилися коментатори трансляції. Вони висловили занепокоєння через висловлювання жінки та її поведінку з власним сином.

Вони кажуть, що я тебе вчу матюкатися. Ану розкажи їм "по панятіях"! Ця дитина за мене є**ло вам наб'є. Він мамин синочок, він мене любить, він без мене нікуди,

– звернулась жінка до свого сина.

Після цього хлопчик почав лаяти глядачів етеру усіма словами, що його, вочевидь, навчила мама.

Син скандальної мами звернувся до глядачів "по панятіях": дивіться відео (є нецензурна лексика, 18+)

Журналісти ZAXID.NET звернулися у пресслужбу поліції Волині. Правоохоронці виявили відео з у соцмережах зранку в понеділок, 13 листопада.

Правоохоронці встановили особу жінки та місце її проживання, також вже поспілкувалися з нею щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому. Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що на жінку склали адмінпротокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній йдеться про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Жінці загрожує 850 гривень штрафу.

Також небайдужі українці заявили, що звертатимуться у соціальні служби.

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Згадаємо до цієї теми, що не так давно з'явились фото з Києва, на яких видно: мати допомагає своєму синові залізти у сміттєвий бак, аби той шукав пляшки. Зафіксували відповідні кадри звичайні люди, що живуть на Троєщині – одному з найбільших спальних районів столиці.