Сильна травма живота, але руки та ноги – цілі: що відомо про стан мами загиблої у Вінниці Лізи

Мама загиблої у Вінниці Лізи вижила. Інформація, що їй нібито відірвало ногу, неправдива. Однак жінка має важкі травми.

Ірина перебуває у важкому стані, але вона жива. Про це в ефірі телемарафону розповіла мама жінки Лариса, повідомляє 24 канал.

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Я вірю, що вона викарабкається. Вона сильна,

– наголосила Лариса.

Вона додала, що в доньки – сильна травма живота, але руки й ноги цілі.

Є позитивна динаміка

Головний лікар лікарні швидкої допомоги Олександр Фомін підтвердив, що стан Ірини – тяжкий. Однак за ніч та ранок помітили позитивну динаміку.

Крім того, він зазначив, що до лікарні цієї звернулось 117 постраждалих, 56 людей госпіталізували, серед них – 9 осіб перебувають в реанімації.

Удар росіян по Вінниці: що відомо

14 липня росія випустила по центру Вінниці 3 ракети. Всі вони влучили у центр міста, посеред білого дня. На жаль, загинули 23 людини, з яких ідентифікували 19 осіб. Серед вбитих росією – 3 дітей.

Маленька Ліза в момент обстрілу йшла з мамою на заняття. Один хлопчик загинув у медцентрі, де був на обстеженні, інший – чекав дядька в авто.

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