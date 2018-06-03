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Мама Кейт Міддлтон хоче влаштувати пишні хрестини для принца Луї

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Керол Міддлтон з донькою Кейт
Керол Міддлтон з донькою Кейт / Фото з відкритих джерел

В червні цього року на наймолодшого нащадка королівської сім’ї герцогів Кембриджських, принца Луї, чекає хрещення. Родичі маленького принца вже розпочали грандіозні підготування.

У своїй колонці для журналу Baby London бабуся принца Луї – Керол Міддлтон, поділилась, що свято не повинно бути скромним, як це було з принцесою Шарлоттою, а має стати головним святом цього літа і надбанням громадськості.

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Якщо королівська сім’я дозволить матері Кейт Міддлтон долучитись до організації хрестин, то Керол планує влаштувати недешеву "забаву". Окрім живої музики, шовкових суконь та дорогих свічок, бабуся маленького Луї хоче встановити спеціальну скринька, у яку гості зможуть покласти свої "побажання, фотографії та інші милі дрібнички".


Принцеса Шарлотта з молодшим братиком принцом Луї

Хорошою традицією стало вручення спеціальних подарунків гостям королівських заходів. Керол Міддлтон теж хоче продовжити цю традицію та подарувати гостям спеціальні набори, в яких будуть свічки, красиві цукерки і срібні амулети.


Рекомендовані подарунки, які, на думку Керод, варто приносити на хрестини принцові Луї

На її думку, пристойна вечірка не може коштувати менш як 2000 фунтів стерлінгів і це тільки витрати на додаткові послуги.

Нагадаємо, що герцогиня Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня об 11:01 за місцевим часом. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії. Саме тут Кейт Міддлтон народжувала принцесу Шарлотту та принца Джорджа. За кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

Теги: LifeStyle Діти Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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