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Мама Меган Маркл переїжджає до Лондона

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Меган Маркл з мамою
Меган Маркл з мамою / Фото з відкритих джерел

Мама герцогині Сассекської Меган Маркл, Доріа Редлан планує переїжджати у Великобританію.

Відомо, що 61-річна мама Меган Маркл вже залишила роботу соціального працівника у сфері психічного здоров'я. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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На відміну від батька герцогині Томаса, Редлан ніколи не виступала у ЗМІ і не розповідала інтимних подробиць з життя своєї дочки або королівської сім'ї.

Інсайдери наголошують, що Доріа хоче переїхати жити до Британії для того, щоб бути ближче до своєї дочки. 

Крім того, джерела запевняють, що у жінки склалися чудові стосунки з принцом Гаррі.

Вона (Доріа Редлан – 24 канал) також закохалася в Англію і сказала, коли повернулася до США, що може жити там щасливо,
– йдеться у виданні.

меган маркл і доріа редлан
Меган Маркл і Доріа Редлан

Нагадаємо, що в переддень весілля Меган Маркл представила свою маму королеві Єлизаветі ІІ та принцу Філіпу. Перед весіллям герцогиня Сассекська провела ніч окремо від свого нареченого. У її номері готелю залишилась мама Доріа Редлан. Окрім цього, американка супроводжувала Меган Маркл перед церемонією вінчання. До вівтаря акторку повів батько принца Гаррі – принц Чарльз.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Великобританія Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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