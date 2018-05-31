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Мама Меган Маркл повернулась до звичного життя в Лос-Анжелесі: фото

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Доріа Редлан – мама Меган Маркл
Доріа Редлан – мама Меган Маркл / Getty images

Королівське весілля відбулось майже 2 тижні тому, відтак всі запрошені гості повернулись із враженнями до звичного стилю життя. Винятком не стала і мама герцогині Сассекської – Доріа Редлан, яка відправилась до свого помешкання в сонячному Лос-Анджелесі.

Як відомо, 19 травня у британському місті Вінзор відбулось довгоочікуване весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Після гучних скандалів та резонансних заяв родичі нареченої не були запрошені на церемонію вінчання. Батько Меган, Томас Маркл, сам відмовився вести доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Однак причиною такого рішення могла стати інформація, що чоловік заробляє на королівському весіллі доньки. 

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Єдиною, хто приїхав підтримати Меган Маркл з родичів, була її мати – Доріа Редлан. Під час розкішної церемонії жінка не стримала емоції та зронила сльозу від зворушливого заходу. 


Доріа Редлан на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл-

Після королівського весілля Доріа Редлан повернулась до свого звичного ритму життя, повідомляє The Daily Mail. Своє елегантне плаття та плащ мама Меган Маркл змінила на звичайні шорти та футболку, які доповнила прикрасами та зручним взуттям. 


Мама Меган Маркл – Доріа Редлан

Як відомо, Доріа Редлан є соціальним працівником та тренером з йоги. За інформацією ЗМІ, жінка одразу після повернення з Лондона повернулась на роботу та відновила тренування. 

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Доріа Редлан в Лос-Анджелесі

Папараці побачили Дорію Редлан на вулицях Ло-Анджелеса, коли жінка вирішувала свої буденні справи та перевіряла банківську картку в банкоматі. У ЗМІ здивувались швидкому поверненню до США, адже перед весіллям Доріа Редлан заявляла, що залишиться у Лондоні, щоб допомогти своїй доньці адаптуватись до королівського життя. Наразі невідомо, що стало причиною зміни планів американки. 


Доріа Редлан – мама Меган Маркл


Мама герцогині Сассекської 

Нагадаємо, що в переддень весілля Меган Маркл представила свою маму королеві Єлизаветі ІІ та принцу Філіпу. Перед весіллям герцогиня Сассекська провела ніч окремо від свого нареченого. У її номері готелю залишилась мама Доріа Редлан. Окрім цього, американка супроводжувала Меган Маркл перед церемонією вінчання. До вівтаря акторку повів батько принца Гаррі – принц Чарльз

Теги: LifeStyle Меган Маркл Великобританія Королівська сім'я Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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