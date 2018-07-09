Мама Ріти Ори зачарувала фанатів своєю фігурою більше, ніж співачка

Британська виконавиця Ріта Ора разом з мамою Вірою Сахатчуу відпочивають біля узбережжя Франції у Монако. В мережі з’явились знімки, де дві жінки демонструють справжню красу біля басейну.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Для прийняття сонячних ванн Ріта і її 52-річна матір одягнули стильні купальники: співачка обрала чорний роздільний, а Віра – червоний суцільний. Свій образ вони доповнили браслетами на руках і сонцезахисними окулярами.

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Ріта Ора з мамою Вірою у Франції

Незважаючи на різницю у віці 25 років, фанати відмітили, що матір артистки виглядає навіть молодшою, ніж сама Ріта Ора. Це, звісно, жарти, але красуня-матір і Ріта Ора справді виглядають неймовірно! Одразу можна побачити у кого вдалась такою чарівною 37-річна виконавиця Ріта. Дві жінки виглядають здоровими, доглянутими та перебувають у відмінній формі.

Ріта Ора відпочивала не лише з матір'ю Вірою, а й з батьком Бесніком. Сім'я багато фотографувалась та розважалась у басейні.



Ріта Ора з мамою Вірою та батьком Бесніком у Франції