Мама Ріти Ори зачарувала фанатів своєю фігурою більше, ніж співачка
Британська виконавиця Ріта Ора разом з мамою Вірою Сахатчуу відпочивають біля узбережжя Франції у Монако. В мережі з’явились знімки, де дві жінки демонструють справжню красу біля басейну.
Про це повідомляють на The Daily Mail.
Для прийняття сонячних ванн Ріта і її 52-річна матір одягнули стильні купальники: співачка обрала чорний роздільний, а Віра – червоний суцільний. Свій образ вони доповнили браслетами на руках і сонцезахисними окулярами.
Читайте також: Як Ріта Ора виглядала в дитинстві: чарівне фото
Ріта Ора з мамою Вірою у Франції
Незважаючи на різницю у віці 25 років, фанати відмітили, що матір артистки виглядає навіть молодшою, ніж сама Ріта Ора. Це, звісно, жарти, але красуня-матір і Ріта Ора справді виглядають неймовірно! Одразу можна побачити у кого вдалась такою чарівною 37-річна виконавиця Ріта. Дві жінки виглядають здоровими, доглянутими та перебувають у відмінній формі.
Ріта Ора відпочивала не лише з матір'ю Вірою, а й з батьком Бесніком. Сім'я багато фотографувалась та розважалась у басейні.
Ріта Ора з мамою Вірою та батьком Бесніком у Франції