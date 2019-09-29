Мама сприймає все це дуже близько, – Кличко про критику

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що його дії дуже часто критикують, однак, він не зважає на це. Однак цим переймається його мама.

Кличко в програмі "Рольові ігри" розповів, що не шкодує, що пішов у політику.

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"Найбільше щодо цього я розмовляв з мамою. Вона сприймає все це дуже близько, коли дивиться на ці негативні речі (йдеться про критику, – 24 канал)", – сказав мер Києва.

Він зазначив: "Знаю, що б я не робив на цій посаді комусь подобається це, а комусь ні. Багато є супротивників. В спорті 99% людей ставились до мене прекрасно, якщо ти пішов в політику, то як мінімум половина тебе не любить. А якщо ти комусь заважаєш, то ця половина може тебе ненавидіти".

Я взяв на себе амбіційне завдання – змінити столицю. І я дуже цьому радий. Мене критикують, але я не зважаю на це,

– пояснив політик.

За його словами, йому важливо змінювати місто і він відрізняється від інших політиків тим, що йому є за що звітувати.

Мені байдуже, що Кличко щось не те сказав, але мені не байдуже, що люди говоритимуть, що Кличко зробив,

– додав Кличко.

Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Кличком: