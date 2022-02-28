"Мамо, я повіситись хочу": фото з телефона вже вбитого російського солдата

З'явилось фото, як убитий російський солдат листувався зі своєю мамою. Він писав, що хоче повіситись.

Світлину виклав полк "Азов". На кадрі можна помітити все листування, яке починається із запитання про навчання в Криму.

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Далі мати росіянина запитує у нього, чи може вона надіслати посилку. Він відмовився. "Та яку посилку, мамо? Я повіситись хочу", – відповів військовий.



Листування солдата Росії з мамою / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Також, як можна побачити на дисплеї смартфону, росіянин почав пояснювати, що потрапив на "справжню війну", від якої йому страшно.

"Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко", – написав він.

Наразі не відомо, що це саме за солдат та скільки йому було років. По пошук родичі можуть звертатись на урядовий сайт та телеграм-канал "Ищу своих", які спеціально розробило українське МВС.



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