Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії
Головним матчкем вихідних стане дербі Манчестера, де зійдуться два клуби з цього міста – "Сіті" прийматиме "Юнайтед". Зважаючи, що обидва клуби перебувають у статусі топ-команд, то поєдинок між ними обіцяє бути захопливим. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу
У цьому матчі явним фаворитом є саме "Сіті". У William Hill на перемогу "містян" виставили коефіцієнт 1,38. У той час як коефіцієнт на перемогу "Юнайтед" – 7,50. Нічия у матчі – 5,00.
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Значно вищі коефіцієнти на те, що у цьому матчі переможе МЮ дають PariMatch та Marathon bet – 8,20. Однак у перших перемога "МанСіті" оцінена коефіцієнтом 1,36, а нічия 5,50. Другі ж виставили показники 1,40 та 5,35 відповідно.
Щодо "Фаворит спорт", то в них перемогу "Манчестер Сіті" має коефіцієнт 1,38, а перемога "Манчестер Юнайтед" – 8,00. Нічия у манчестерському дербі – 5,25.
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Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 11 листопада. Початок матчу о 18:30.
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