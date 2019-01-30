"Манчестер Сіті" сенсаційно поступився "Ньюкаслу" та подарував шанс "Ліверпулю": відео
"Манчестер Сіті" в рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги сенсаційно поступився на виїзді "Ньюкаслу" з рахунком 1:2.
Ньюкасл – Манчестер Сіті 2:1
Голи: Рондон, 66, Рітчі, 80 (пен) – Агуеро, 1
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Один з претендентів на золото в АПЛ миттєво взявся за справу: Серхіо Агуеро вразив ворота "сорок" вже на 26 секунді матчу.
Однак, цей гол виявився останнім для "Манчестер Сіті". У другому таймі Соломон Рондон зрівняв рахунок на 66 хвилині зустрічі, а на 81-й господарі поля і зовсім вийшли вперед завдяки успішно реалізованому пенальті.
Таким чином, "Манчестер Сіті" не зумів скоротити відставання від "Ліверпуля", а вже 30 січня "червоні" можуть збільшити відрив до 7 очок. "Ньюкасл" набрав 24 очки та зумів відірватися від зони вильоту вже на 5 балів.
Відеоогляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті
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