"Манчестер Сіті" сенсаційно поступився "Ньюкаслу" та подарував шанс "Ліверпулю": відео

"Манчестер Сіті" в рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги сенсаційно поступився на виїзді "Ньюкаслу" з рахунком 1:2.

Ньюкасл – Манчестер Сіті 2:1

Голи: Рондон, 66, Рітчі, 80 (пен) – Агуеро, 1

Читайте також: Екс-гравець збірної України забив дебютний гол за турецький клуб: відео

Один з претендентів на золото в АПЛ миттєво взявся за справу: Серхіо Агуеро вразив ворота "сорок" вже на 26 секунді матчу.

Однак, цей гол виявився останнім для "Манчестер Сіті". У другому таймі Соломон Рондон зрівняв рахунок на 66 хвилині зустрічі, а на 81-й господарі поля і зовсім вийшли вперед завдяки успішно реалізованому пенальті.

Таким чином, "Манчестер Сіті" не зумів скоротити відставання від "Ліверпуля", а вже 30 січня "червоні" можуть збільшити відрив до 7 очок. "Ньюкасл" набрав 24 очки та зумів відірватися від зони вильоту вже на 5 балів.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram