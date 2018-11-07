Матч між "Шахтарем" та "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів відбудеться у середу, 7 листопада. Це буде гра четвертого туру групового етапу турніру. Онлайн матчу "Манчестер Сіті" – "Шахтар" – на сайті 24 Каналу.

Гра "Манчестер Сіті" – "Шахтар" розпочнеться о 22:00. У першому матчі між цими командами у Харкові гості здобули переконливу перемогу 0:3.

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Варто відзначити, що у цьому матчі "Шахтарю" допоможе Тайсон, який відновився від травми. Марлос теж може вийти на поле, але він ще не готовий грати усі 90 хвилин.