В ОК "Південь" пояснили масове маневрування кораблів з бухти Севастополя
У різних телеграм-каналах почали поширювати інформацію про те, що з бухт тимчасово окупованого Севастополя почали масово виходити кораблі. В ОК "Південь" прокоментували це.
Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що якщо окупанти готуються до "жесту доброї волі", то Києву це тільки на користь, передає 24 Канал.
Дивіться також Ворог активізував Су-35 на Півдні: Гуменюк пояснила, з чим це пов'язано
Маневрування кораблів у Севастополі
За її словами, цілком ймовірно, що це було маневрування в рамках суто господарської діяльності.
Немає додаткової сенсації в цьому. Це звичайна робота: бойова або навчальна, або господарська. Тому ми пильно за ними стежимо,
– заявила Гуменюк.
Гуменюк зауважила, якщо окупанти й почали свій рух у порту, то це тільки тренувальна робота.
За даними Гуменюк, корабельне угруповання у Чорному морі наразі складається з 9 кораблів. Всі решта – заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії: підводний та надводний.
Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони танцювали, так скажемо, заходили в пункт базування, виходили, примірялися і так далі. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність і можливо деяка паніка в їхніх головах вже починає пускати свої корені,
– додала Гуменюк.
Вона зауважила, що масованої ракетної атаки не передбачається, адже у Росії не вистачає снарядів. Водночас можливі точкові удари.
Загроза ракетного обстрілу
- Раніше Гуменюк зауважила, що присутність ракетоносіїв у морі – це демонстрація сили, а не реальна готовність до застосування ракетного озброєння.
- Гуменюк наголосила, що пуск з підводного човна системам ППО виявити набагато складніше. Тому реагування на сигнал повітряної тривоги має бути максимально оперативним, адже вибух може пролунати дуже швидко.
- Те, що ворог не може вивести надводні ракетоносії, може бути пов'язаний з тим, що їх немає чим спорядити.