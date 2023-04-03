В ОК "Південь" пояснили масове маневрування кораблів з бухти Севастополя

У різних телеграм-каналах почали поширювати інформацію про те, що з бухт тимчасово окупованого Севастополя почали масово виходити кораблі. В ОК "Південь" прокоментували це.

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що якщо окупанти готуються до "жесту доброї волі", то Києву це тільки на користь, передає 24 Канал.

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Маневрування кораблів у Севастополі

За її словами, цілком ймовірно, що це було маневрування в рамках суто господарської діяльності.

Немає додаткової сенсації в цьому. Це звичайна робота: бойова або навчальна, або господарська. Тому ми пильно за ними стежимо,

– заявила Гуменюк.

Гуменюк зауважила, якщо окупанти й почали свій рух у порту, то це тільки тренувальна робота.

За даними Гуменюк, корабельне угруповання у Чорному морі наразі складається з 9 кораблів. Всі решта – заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії: підводний та надводний.

Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони танцювали, так скажемо, заходили в пункт базування, виходили, примірялися і так далі. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність і можливо деяка паніка в їхніх головах вже починає пускати свої корені,

– додала Гуменюк.

Вона зауважила, що масованої ракетної атаки не передбачається, адже у Росії не вистачає снарядів. Водночас можливі точкові удари.

Загроза ракетного обстрілу