У Мангуші біля Маріуполя окупанти знесли пам’ятник Сагайдачному

У суботу 7 травня в Мангуші окупанти знесли пам’ятник гетьману Сагайдачному та на честь українських захисників.

Так, окрім Гетьмана Сагайдачного росіяни знесли й пам'ятник знак українським воїнам, які віддали своє життя за Україну.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що російські загарбники знесли його через те, що на відкритті пам'ятнику були бійці полку "Азов".



Як виглядав пам'ятник захисникам України / Фото полку "Азов"

Тим часом коли окупанти зносили пам'ятник Сагайдачному, на фоні розвивався прапор СРСР.

Росіяни демонтують пам'ятник Сагайдачному: фото MRPL.CITY

Що потрібно знати про гетьмана Сагайдачного

Джерело: Музей становлення української нації

Він був блискавичним полководцем та політичним діячем. Сагайдачний – полковник, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорозької Січі і є одним із засновників козацького флоту.

Його ім'я буквально наводило жах на Кримський ханат та Московське царство, оскільки саме завдяки йому запорозьке військо перетворилось на могутню воєнну силу. Укріпивши позиції козаків на рідній землі, Сагайдачний успішно організував походи проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. При наступі він самостійно очолював морські походи на швидкісних човнах-чайках.

Також саме він допоміг відновити православну ієрархію у Речі Посполитій. Окрім цього, полководець підтримував Київське братство та школу при ньому, яка пісніше трансформувалась у Києво-Могилянську академію.

Ситуація на Донеччині: найгарячіші напрямки

Наразі фактично вся Донецька область перебуває під обстрілами.

Зараз інтенсивні бої тривають у районі Вугледару, Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки.

Але "гаряче скрізь", оскільки окупанти часто обстрілюють й підконтрольні Україні території, зокрема Бахмут та Костянтинівку.

Також дуже напружена ситуація у Лимані, звідки влада терміново намагається евакуювати людей.

Вкрай складна ситуація у багатостраждальному Маріуполі – місту необхідна деблокада. Також дуже потрібно евакуювати з "Азовсталі" українських захисників. Наразі серед них понад 500 поранених, яким немає як надати медичну допомогу. Окрім того, у них закінчується їжа.

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