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Телеканал новин 24 Новини Краса

Манікюр в морському стилі: 20 стильних ідей

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Манікюр в морському стилі: 20 стильних ідей
Манікюр в морському стилі: 20 стильних ідей / www.oulac.us

Літом, як ні в яку іншу пору року, хочеться додавати у свій гардероб тематичні речі, які підійдуть для прогулянок на морському узбережжі. Стилізований манікюр не є виключенням, тому подбайте, щоб ваші нігті вдало гармоніювали з пляжним нарядом.

Цього року особливо популярною є легка та світла смужка у сукнях, штанах та купальниках. А блакитні, білі та пастельні кольори можна побачити все більше у круїзних колекціях відомих брендів. Тому ви точно не прогадаєте, якщо обиратимите саме цей відтінок у дизайні ваших нігтів. 

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Також не забувайте про цікаві принти, які урізноманітнять ваш манікюр: традиційні якорі, кораблі, дельфіни, морські зірки, квіти, ракушки та пальми – ті елементи дизайну, які ніколи не набридають справжнім модницям.

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Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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