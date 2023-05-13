Є загроза ракетного удару: майже по всій Україні – повітряна тривога
Практично у всіх областях нашої держави у суботу ввечері, 13 травня, пролунали повітряні тривоги. Існує небезпека з неба, тому варто подбати про безпеку.
Близько 22:00 у майже всіх регіонах України пролунала тривога. Зазначимо, що окупанти вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі. Більше – у матеріалі 24 Каналу.
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22:27 Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.
Реагуйте на тривоги. Можуть бути повторні пуски,
– йдеться в повідомленні.
22:10 Повітряна тривога пролунала на території:
- Одеської
- Чернігівської
- Житомирської
- Полтавської
- Київської
- Луганської
- Донецької
- Вінницької
- Миколаївської
- Кіровоградської
- Сумської
- Львівської
- Черкаської
- Хмельницької
- Волинської
- Рівненської
- Івано-Франківської
- Тернопільської
- Закарпатської
- Чернівецької областей та у місті Києві.
Повітряна тривога по Україні станом на 22:10 / Карта зі сайту alerts.in.ua