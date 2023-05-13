Є загроза ракетного удару: майже по всій Україні – повітряна тривога

Практично у всіх областях нашої держави у суботу ввечері, 13 травня, пролунали повітряні тривоги. Існує небезпека з неба, тому варто подбати про безпеку.

Близько 22:00 у майже всіх регіонах України пролунала тривога. Зазначимо, що окупанти вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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На Київщині, найімовірніше, спрацювали системи ППО.Можливі нові атаки на Тернопільщину, за словами глави області Труша.За попередньою інформацією, з Північного напрямку летять повітряні цілі, попередньо БпЛА.Тернопільська ОВА: зараз в Тернополі та області працюють спеціалісти – всю інформацію повідомимо згодом.Моніторингові канали натякнули на роботу ППО.Відбої пролунали в Харківській та Донецькій областях.Повітряні цілі, за неофіційною інформацією, було зафіксовано у напрямку Львівської області.Як пишуть телеграм-канали, вибухи пролунали на Тернопільщині. У мерії обласного центру та ОВА закликали залишатись в укриттях.Тривога пролунала в Харківській області.Зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Заходу, а саме – Івано-Франківщини та Тернопільщини.

22:27 Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.

Реагуйте на тривоги. Можуть бути повторні пуски,

– йдеться в повідомленні.

Тривога пролунала у Херсонській області.Експерти проінформували, що тривоги не пов'язані із підйомом у небо ворогом стратегічної авіації.

22:10 Повітряна тривога пролунала на території:

Одеської

Чернігівської

Житомирської

Полтавської

Київської

Луганської

Донецької

Вінницької

Миколаївської

Кіровоградської

Сумської

Львівської

Черкаської

Хмельницької

Волинської

Рівненської

Івано-Франківської

Тернопільської

Закарпатської

Чернівецької областей та у місті Києві.



Повітряна тривога по Україні станом на 22:10 / Карта зі сайту alerts.in.ua