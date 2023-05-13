Є загроза ракетного удару: майже по всій Україні – повітряна тривога

13 травня 2023, 22:15
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Практично у всіх областях нашої держави у суботу ввечері, 13 травня, пролунали повітряні тривоги. Існує небезпека з неба, тому варто подбати про безпеку.

Близько 22:00 у майже всіх регіонах України пролунала тривога. Зазначимо, що окупанти вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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23:21 На Київщині, найімовірніше, спрацювали системи ППО.23:19 Можливі нові атаки на Тернопільщину, за словами глави області Труша.23:16 За попередньою інформацією, з Північного напрямку летять повітряні цілі, попередньо БпЛА.23:09 Тернопільська ОВА: зараз в Тернополі та області працюють спеціалісти – всю інформацію повідомимо згодом.23:05 Моніторингові канали натякнули на роботу ППО.22:47 Відбої пролунали в Харківській та Донецькій областях. 22:40 Повітряні цілі, за неофіційною інформацією, було зафіксовано у напрямку Львівської області.22:38 Як пишуть телеграм-канали, вибухи пролунали на Тернопільщині. У мерії обласного центру та ОВА закликали залишатись в укриттях.22:34 Тривога пролунала в Харківській області.22:32 Зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Заходу, а саме – Івано-Франківщини та Тернопільщини.

22:27 Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.

Реагуйте на тривоги. Можуть бути повторні пуски,
– йдеться в повідомленні.

22:21 Тривога пролунала у Херсонській області.22:13 Експерти проінформували, що тривоги не пов'язані із підйомом у небо ворогом стратегічної авіації.

22:10 Повітряна тривога пролунала на території:

  • Одеської
  • Чернігівської
  • Житомирської
  • Полтавської
  • Київської
  • Луганської
  • Донецької
  • Вінницької
  • Миколаївської
  • Кіровоградської
  • Сумської
  • Львівської
  • Черкаської
  • Хмельницької
  • Волинської
  • Рівненської
  • Івано-Франківської
  • Тернопільської
  • Закарпатської
  • Чернівецької областей та у місті Києві.


Повітряна тривога по Україні станом на 22:10 / Карта зі сайту alerts.in.ua

 
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак