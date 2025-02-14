Мапа готова, – Зеленський про миротворчий контингент

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже знає, яка кількість миротворчого контингенту має бути розміщена на її території. А також пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори з Росією.

За словами глави держави, військові вже розробили мапу розміщення іноземного військового контингенту, але вона не є публічною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону, який транслює спілкування Зеленського з пресою в Мюнхені.

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Що Зеленський заявив про миротворчий контингент

Президент повідомив, що Україна розуміє, скільки іноземного військового контингенту їй може знадобитися. За його словами, ця цифра становить 110 тисяч миротворчого війська.

Якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості й де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, із Союзниками і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові "говорити з русскіми",

– каже Зеленський.

Він підкреслив, що така розмова може відбутися лише у випадку "об'єднаного розуміння". Зеленський також заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки від США. Однак, для неї немає значення, громадяни яких країн воюватимуть на її території.

Глава держави насамперед наголосив на тому, що цей миротворчий контингент повинен бути добре оснащеним.