Пів тисячі кілометрів пішки й застуда: 14 день марафону чеха на Донбас

Волонтер з Чехії Петро пройшов вже понад 500 кілометрів пішки. 6 лютого він планує минути Вінницю і ще більше наблизитися до своєї мети. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

Застуда не стала на заваді

До Вінниці мені залишилося ще кілька кілометрів. Сьогодні я планую пройти це місто.

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На вихідних у мене був супроводів – журналістки з Чехії. Дівчата привезли мені різні смаколики та ліки й навіть оплатили 2 ночі в готелі. Тож загалом дорога була веселішою, адже поки я йшов – вони робили свою роботу. Сподіваюся, що після репортажу буде ще більше донатів з Чехії.

Хоч мої ноги вже звикли до дороги й майже не болять, додалася нова проблема – застуда. На вихідних було дуже важко йти: нежить, біль у горлі, сильна слабкість у тілі.

Востаннє зі мною таке було, коли заразився коронавірусом. На цей раз тілом відчував, що маю високу температуру – мене то в жар кидало, то в холод. Однак градусника не було, тож я її й не міряв.

Петро пройшов вже понад 500 кілометрів / Фото волонтера

Волонтер очікував на більшу підтримку

Я закинувся жарознижувальними таблетками й препаратами проти застуди й продовжував йти. Часу на відпочинок у мене немає, тож лежатиму після того, як зберу гроші на ЗСУ й дійду на Донбас.

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Зізнаюся, що я очікував на більшу підтримку цього марафону. Однак українці майже не донатять. Загалом мені вдалося зібрати в Україні 32 тисячі гривень. При цьому половину з цієї суми надіслали два добровольці з Чехії, які зараз воюють за Україну.