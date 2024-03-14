Українку вбили у Німеччині: її мама і немовля зникли після походу до ресторану з незнайомкою

У німецькому місті Гоккенгайм ще 7 березня знайшли тіло 27-річної українки. Відомо, що Маргариту Разаз жорстоко вбили. Разом з тим безвісти зникли її 51-річна мама Марина Стеценко та новонароджена донечка.

Поліція Німеччини розповіла, що на греблі річки Рейн поблизу Гоккенгайма виявили тіло 27-річної жінки 7 березня. Правоохоронці спочатку не могли встановити особу українки. Втім, згодом, коли знайомі почали шукати зниклих громадянок нашої держави, вдалося з'ясувати, що загибла – Маргарита Разаз.

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Тіло було зі слідами насильства

Тіло загиблої Маргарити виявив один з перехожих. А вже під час розтину підтвердилася інформація про те, що 27-річна українка зазнала "зовнішнього насильства" перед тим, як її вбили.

Відомо, що востаннє живими Маргариту, її маму та новонароджену донечку бачили у ресторані в місті Брухзаль. Знайома родини Аріна Якубовська зазначила, що вони там перебували з новою знайомою, котру звати Інна. Вона мешкає у Вальдорфі та займається допомогою біженців з України.

Знайома зауважила, що мама з донькою знайшли цю жінку в одній із груп у соціальних мережах. Інна пропонувала їм допомогу з оформленням документів як на дитину, так і з пологовим будинком. Утім, ніхто достеменно не знає, хто ця жінка насправді.

Після зустрічі у ресторані Маргарита з мамою та донечкою зникли безвісти. Пізніше тіло Маргарити знайшли. Також зникли акаунти загадкової Інни у телеграмі та інших соціальних мережах.



Марину Стеценко розшукують поліцейські / Фото з особистого архіву

Виїхали за кордон у 2023 році

Маргарита зі своєю мамою Мариною Стеценко виїхали до Європи влітку 2023 року. Спершу жінки потрапили до Словаччини. Оголошення 27-річної українки, в якому вони шукають помешкання на 3 – 4 місяці, збереглося в одній з груп.

Уже наприкінці листопада 2023 року жінки шукали помешкання у Німеччині, у районі Мангейма, земля Баден-Вюртемберг. Тоді Маргарита зауважила, що їх необхідне житло на тривалий термін, адже одна з них народжуватиме через півтора місяця. Українка пообіцяла, що оплатить через джоб-центр, адже жінок оформили як осіб, які у Німеччині шукають притулку.

Відомо, що донечку вона народила вже у січні. Дитині було лише п'ять тижнів на момент загибелі її матері.

Звернімо увагу, що родина Маргарити родом з Карлівки, що на Полтавщині. До 24 лютого 2022 року українка мешкала у Харкові. Як зауважили її знайомі, з батьком новонародженої донечки вона не спілкувалася. Рідна сестра Маргарити залишилася в Україні. Втім, наразі жодних деталей не розповідає.

Тим часом поліція Німеччини шукає бабусю та маленьку внучку. А рідні та друзі Маргарити готуються перевезти її тіло до України, щоб поховати. Ви можете допомогти її сім'ї, переказавши кошти на карту 5375 4112 1647 8482 або поповнивши банку за цим посиланням.