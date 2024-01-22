Не всіх вчать російські бомби, – Андрющенко про породіллю з Маріуполя, яка перейшла на бік Росії
У березні 2022 року Маріанна Вишемирська вагітною потрапила під російський обстріл у маріупольському пологовому. Натепер жінка разом із дитиною живе в Москві й активно агітує за Владіміра Путіна.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував це 24 Каналу. За його словами, це дуже показова історія, яка свідчить про те, що проблема проросійського прошарку в українському населенні нікуди не зникла.
До вашої уваги Чому переходять на бік ворога: пояснення психолога на прикладі породіллі з Маріуполя
"На мою думку, ця історія дуже показова в тому, що буває з людьми. Не всіх вчать російські бомби, на жаль. Оцей проросійський прошарок населення існує та існував", – констатував Андрющенко.
У Росії Маріанна веде активну пропагандистську діяльність. Крім того, жінка обійняла посаду керівниці "комітету соціальних ініціатив" у прокремлівському фонді "Родіна".Під час російського авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня загинуло троє людей, зокрема дитина. Ще 17 осіб постраждали.
Маріанна така не одна
Важливо розуміти, що в Україні є люди, які за посаду чи гроші готові зрадити. Найбільший цинізм полягає в тому, що після деокупації вони розповідатимуть сльозливі історії, як їх до чогось змушували росіяни.
Таке трапляється – це життя. І зрада є, і зрадники є, і люди, які не думають своєю головою,
– зазначив Андрющенко.
Тому потрібно замислюватись над тим, що робити з такими людьми. Маючи якісь алгоритми, вдасться максимально зменшити негативний вплив від них.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Тим, хто лишився в окупованому місті, доводиться виживати. Зокрема, люди мають тотальні проблеми з опаленням. Температура в приміщеннях становить 8–11 градусів тепла.
- У Маріуполі триває знесення будинків. Зокрема, окупанти хочуть зруйнувати будинок, у якому досі живуть люди. У такий спосіб ворог хоче помститись українцям і підготувати територію для іпотечної забудови.
- До того ж важка ситуація з медичною сферою. Більшість лікарень у Маріуполі обладнують під поранених окупантів, тож мешканці змушені їхати по лікування в Донецьк.